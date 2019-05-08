دعا قادة الاحتجاجات والمعارضة بالسودان إلى العصيان المدني في أعقاب ما وصفوه برد "مخيب للآمال" من جانب المجلس العسكري على مقترحاتهم الخاصة بالدستور.
وأكد القيادي بـ "قوى إعلان الحرية والتغيير"، مدنيعباس مدني، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، اليوم الأربعاء، "سير الدعوة والتحضير للعصيان المدني على قدم وساق".
وانتقدت "قوى إعلان الحرية والتغيير" تصريحات
كما أوضحت أن "التلويح بالانتخابات المبكرة حديث عبثي ويقود البلاد إلى ما لا تحمد عقباه".
كانت هذه تفاصيل خبر قادة الاحتجاجات السودانية يدعون للعصيان المدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.