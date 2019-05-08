قادة الاحتجاجات السودانية يدعون للعصيان المدني

دعا قادة الاحتجاجات والمعارضة بالسودان إلى العصيان المدني في أعقاب ما وصفوه برد "مخيب للآمال" من جانب المجلس العسكري على مقترحاتهم الخاصة بالدستور.

وأكد القيادي بـ "قوى إعلان الحرية والتغيير"، مدني

عباس مدني، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، اليوم الأربعاء، "سير الدعوة والتحضير للعصيان المدني على قدم وساق".

وانتقدت "قوى إعلان الحرية والتغيير" تصريحات

المجلس العسكري قائلة إن الحديث من المجلس العسكري عن الشريعة مزايدة للكسب السياسي، مضيفة أن المجلس العسكري يستخدم أساليب قديمة في الالتفاف على مطالب الشعب.

كما أوضحت أن "التلويح بالانتخابات المبكرة حديث عبثي ويقود البلاد إلى ما لا تحمد عقباه".