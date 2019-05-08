بومبيو بحث في بغداد صفقات طاقة ضخمة لوقف اعتماد العراق على إيران

ذكرت وكالة "بلومبرج" أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بحث في بغداد "صفقات كبيرة في مجال الطاقة" لوقف اعتماد العراق على إيران، وذلك لتكثيف الضغوطات على طهران.
ونقلت الوكالة عن بومبيو قوله إنه ناقش مع القيادة العراقية "تصاعد" تهديدات إيران في المنطقة، إلى جانب "صفقات طاقة كبيرة" للمساعدة على فصل الاقتصاد العراقي عن نفوذ طهران.
ولم يتم الكشف عن صفقات الطاقة التي تمت
وذكر عبد المهدي، أن العراق يتوقع جني 400 مليار دولار على مدى الأعوام الثلاثين، التي سيسري
وكان وزير الخارجية الأمريكي قام الثلاثاء بزيارة مفاجئة إلى بغداد التقى خلالها مع رئيس العراق برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وبحث العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة.
وتزامنت زيارة بومبيو إلى بغداد مع إرسال الولايات المتحدة لقوة ضاربة، تتضمن حاملة الطائرات "إبراهام لينكولن" وقاذفات قنابل إلى الخليج، وذلك "لردع إيران عن أي هجوم قد تكون تعد له ضد الولايات المتحدة".
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