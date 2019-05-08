بريطانيا تحذر طهران من عواقب انسحابها من الاتفاق النووي

حذرت بريطانيا من العقوبات التي قد تواجهها إيران حال اتخاذها قرارا بانسحابها من الاتفاق النووي.

وقال وزير الدولة في وزارة الخارجية البريطانية، مارك فيلد، أمام برلمان بلاده، اليوم الأربعاء: "إن بيان طهران اليوم هو خطوة غير مرحب بها".

وأضاف: "في المرحلة الحالية لا نتحدث عن فرض العقوبات

من جديد، لكن يجب عدم النسيان أن رفعها تم مقابل القيود في المجال النووي".

وأبلغت السلطات الإيرانية في وقت سابق اليوم سفراء كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا (الدول الموقعة على الاتفاق النووي) في طهران بقرارها

حول "وقف تنفيذ جزء من التزاماتها" في إطار الاتفاق حول برنامجها النووي. كما قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إنه يمنح مهلة 60 يوما للدول الأوروبية لتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق إيران النووي.

وأعلنت واشنطن في الـ8 من مايو عام 2018 انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران واستئناف كل العقوبات المفروضة عليها، بما فيها العقوبات تجاه الدول التي تتعاون مع طهران في مجال النفط.