الملكة رانيا تصطحب فتيات يتيمات للعمرة

اصطحبت ملكة الأردن رانيا العبدالله اليوم، مجموعة فتيات يتيمات وسيدات مستفيدات من جمعيات خيرية في محافظات المملكةلأداء مناسك العمرة.
وتمت تلبية رغبة المجموعة في أداء العمرة،
وستمضي المجموعة أربعة أيام رمضانية في رحاب الأماكن المقدسة في المملكة العربية السعودية.
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