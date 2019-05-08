الملكة رانيا تصطحب فتيات يتيمات للعمرة

اصطحبت ملكة الأردن رانيا العبدالله اليوم، مجموعة فتيات يتيمات وسيدات مستفيدات من جمعيات خيرية في محافظات المملكة لأداء مناسك العمرة. لأداء مناسك العمرة. وتمت تلبية رغبة المجموعة في أداء العمرة، بعد الطلبات التي وصلت للملكة خلال زياراتها ولقاءاتها في المحافظات. وستمضي المجموعة أربعة أيام رمضانية في رحاب الأماكن المقدسة في المملكة العربية السعودية.

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