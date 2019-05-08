تفاصيل صفقة القرن من خلال وثيقة مسربة.. والخارجية الفلسطينية ترد

نشرت صحيفة "ميدل إيست" تفاصيل من وثيقة مزعومة أنها مسربة من صفقة القرن نقلاً عن صحيفة "هايوم" الإسرائيلية، والتي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتم توزيعها على مسئولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية.

لم تتمكن الصحيفة من التحقق بشكل كبير من محتوى المستند الذي تم تسريبه، ولكن قالت الصحيفة الإسرائيلية إن بعض بنود الوثيقة ذكرها مستشار ترامب في الشرق الأوسط وفي إسرائيل وصهره جاريد كوشنر في محادثاتهما غير الرسمية مع المسئولين الإسرائيليين.

ووفقًا للوثيقة التي تم تسريبها، سيتم توقيع الصفقة من قبل ثلاثة أطراف: إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس التي تحكم قطاع غزة المحاصر.

وستنشأ دولة فلسطينية تسمى "فلسطين الجديدة" على أراض في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين بعد توقيع الاتفاقية، وستجرى الانتخابات بعد عام وتبدأ إسرائيل في إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين تدريجياً على مدار ثلاث سنوات.

أما بالنسبة لقطاع غزة وفقًا للوثيقة، ستقدم مصر أراضي بالقرب من قطاع غزة لدولة "فلسطين الجديدة" لبناء مطار ومصانع وخدمة القطاعين التجاري والزراعي، دون السماح للفلسطينيين بالإقامة في هذه الأراضي.

سيتم تحديد الأراضي المصرية التي سيتم تضمينها في الصفقة في وقت لاحق ، مع تنفيذ هذا الجزء من الاتفاقية في غضون خمس سنوات بعد توقيعها.

كما سيتم بناء طريق سريع على ارتفاع 30 مترًا فوق الأرض في جميع أنحاء إسرائيل لربط قطاع غزة والضفة الغربية المنعزلة الآن، وستدفع الصين 50 في المائة من تكلفة الطريق السريع، وستدفع كل من كوريا الجنوبية وأستراليا وكندا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 10 في المائة.

أشارت الوثيقة المسربة إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج التي لم تكشف عن هويتها ستقوم بتمويل ورعاية الصفقة، وتنفق 30 مليار دولار سنويًا على مدى خمس سنوات لتمويل مشاريع في "فلسطين الجديدة".

ووفقًا للوثيقة، ستدفع الولايات المتحدة 20 في المائة من تكلفة هذه

المشروعات، أو 1.2 مليار دولار سنويًّا، و 10 في المائة من الاتحاد الأوروبي، في حين أن دول الخليج التي لم تذكر اسمها ستمول 70 في المائة.

لن يُسمح لـ "فلسطين الجديدة" بإنشاء جيش، مع الحفاظ على قوة الشرطة فقط، وسيتم توقيع معاهدة حماية بين إسرائيل و"فلسطين الجديدة" تنص على أن الدولة الناشئة ستدفع لإسرائيل للدفاع عنها من الهجمات الأجنبية المحتملة، ستساهم الدول العربية أيضًا في المدفوعات إلى إسرائيل مقابل حماية فلسطين الجديدة إذا لزم الأمر.

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وبمجرد توقيع الصفقة، سيتعين على حماس تسليم كل أسلحتها، بما في ذلك الأسلحة الشخصية، إلى السلطات المصرية، سيتم تعويض شخصيات حماس مقابل أسلحتهم ودفع رواتب شهرية من قبل الدول العربية.

سيتم إعادة فتح حدود قطاع غزة للتجارة مع العالم الخارجي من خلال المعابر والمعابر الإسرائيلية، إلى أن يتم بناء ميناء بحري ومطار على الأراضي الفلسطينية، سيتمكن الفلسطينيون من استخدام المطارات والموانئ البحرية الإسرائيلية.

ذكرت الوثيقة المسربة أن منظمة التحرير الفلسطينية وحماس سيواجهان "عقوبات" إذا رفضا التوقيع على الصفقة قائلين إن الولايات المتحدة ستتوقف عن تمويل جميع المشاريع التي تعود بالفائدة على الفلسطينيين وتطلب من الأطراف الأخرى القيام بذلك.

وإذا وقعت منظمة التحرير الفلسطينية الصفقة لكن حماس والجهاد الإسلامي رفضتا، ستشن حربًا على المنظمتين المتمركزتين في غزة، حيث تدعم الولايات المتحدة إسرائيل بالكامل في مسعاها ، كما جاء في الوثيقة، وإذا رفضت إسرائيل التوقيع على الصفقة، فستوقف الولايات المتحدة الدعم المالي، وفقًا للوثيقة.

وبعد أن انتشرت الوثيقة المسربة ردت وزارة الخارجية الفلسطينية على ما ورد بها، وأكدت أن دولة

فلسطين لا تبنى مواقفها على ما يتم تسريبه أو نقله عن (مصادر مجهولة)، مشددة على أن موقفها تجاه القرارات الأمريكية واضح وصريح ومبنى على جملة القرارات والإعلانات التى أقدم عليها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ضد الشعب الفلسطينى وحقوقه .

وأضافت الوزراة فى بيان اليوم - أن فى مقدمة القرارات الأمريكية، الاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلى ونقل سفارة بلاده اليها، وشطب قضية اللاجئين ومستقبل المستوطنات من المفاوضات أيضًا،وغيرها من القرارات والمواقف التى أقدمت عليها الإدارة الأمريكية فى معاداة صارخة للشعب الفلسطينى.

ورأت الوزارة أن المطلوب من المجتمع الدولى والدول التى تدعى الحرص على تحقيق السلام على أساس حل الدولتين تصعيد الحراك الدولى الرافض للانقلاب الأمريكى ليس فقط على سياسة الولايات المتحدة التقليدية تجاه منطقتنا، وإنما أيضًا على مرتكزات النظام الدولى برمته وعلى الشرعية الدولية وقراراتها، على أن يتوج هذا الحراك بتظاهرة دولية كبرى تستبق الكشف عن ما تبقى من صفقة القرن، للخروج بإعلان دولى واضح يؤكد على الحل السياسى للصراع على قاعدة المرجعيات الدولية وفقا لمبدأ الأرض مقابل السلام والالتزام بحل الدولتين والعمل على إنقاذه.

وأضافت الخارجية الفلسطينية أنه وبعد القرارات والإعلانات المشئومة المنحازة بشكل كامل للاحتلال والاستيطان التى اتخذها الرئيس ترامب ضد الشعب الفلسطينى وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، لم يتبق بالنسبة لنا ما يمكن أن ننتظره أو نعلق عليه الآمال أو نعيره أى اهتمام فى ما تسمى (صفقة العصر)، هذا إن وجدت أصلًا. ومع ذلك واصل فريق ترامب وأنصاره افتعال ضجيج غير مبرر بشأن (الأفكار) الأمريكية التى تتضمنها تلك (الصفقة)، والخروج بتسريبات وتلميحات وإطلاق تصريحات بين الفينة والأخرى لتضليل الرأى العام العالمى والقادة الدوليين وتلميع وتسويق إعلانات ترامب وأفكاره المنحازة بشأن الصراع الفلسطينى - الإسرائيلي .

وتابعت الخارجية الفلسطينية "في الأيام الأخيرة تصاعدت وتيرة التسريبات بشأن الصفقة المزعومة، كان آخرها ما نقلته وسائل إعلام عبرية عن (مصدر مجهول) يسترسل فى (كشف) المزيد من ملامح صفقة ترامب لحل الصراع، حسب ادعاء المصدر المزعوم ومهما يكن من أمر تلك التسريبات، فهى لا تعدو كونها "بالونات اختبار" الهدف منها خلق حالة من البلبلة والإرباك والجدل والنقاش على أرضية المواقف والتوجهات الأمريكية الإسرائيلية وفى إطارها، ومحاولة تفتيت وبعثرة القوى المعارضة للصفقة من خلال إلقاء المزيد من "الجزر" فى الهواء.