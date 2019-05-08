وزير الخارجية الروسي: قرار واشنطن إرسال سفن إلى الخليج مؤسف

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن نية الولايات المتحدة لإرسال سفنها إلى الخليج أمر مؤسف.

وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في موسكو اليوم الأربعاء: "أما فيما يتعلق بتصعيد حدة التوتر في المنطقة ونية الولايات المتحدة إرسال حاملة طائراتها إلى منطقة الخليج وتعزيز تواجدها العسكري هناك بشكل عام، الأمر الذي يلمح إلى استعدادها لاستخدام القوة، فتعرفون أن ذلك

أصبح أسلوبا بالنسبة لزملائنا الأمريكيين، سواء كان ذلك في الشرق الأوسط أو في الخليج أو في فنزويلا. وهذا الأمر مؤسف. وأمس الأول أثناء لقائي مع نظيري الأمريكي، مايك بومبيو، في فنلندا، دعوته إلى استخدام أساليب دبلوماسية لحل القضايا العالقة والاسترشاد بالقانون الدولي بدلا من التهديدات".

وتابع لافروف: "سنواصل العمل على إجراء حوار هادف

للبحث عن حلول وسط وتوازن للمصالح، وهذه هي الطريقة الوحيدة، أما فرض موقفهم على الجميع فإنه طريق عكسي ومسدود".

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، في بيان، يوم الأحد الماضي: "استنادا إلى عدد من المؤشرات والتهديدات المثيرة للقلق والمتصاعدة، سترسل الولايات المتحدة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" ومجموعة السفن المرافقة لها وقوة من القاذفات إلى قوات القيادة المركزية الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط، لتبعث برسالة واضحة لا لبس فيها إلى النظام الإيراني، أن أي هجوم على مصالح الولايات المتحدة أو حلفائها سيقابل بقوة شديدة.