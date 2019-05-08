الاستخبارات العراقية: ضبط عنصر من داعش وملفات خاصة بالتنظيم

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية ، اليوم الأربعاء، القبض على عنصر من داعش في قضاء الكرمة، فيما ضبطت ملفات خاصة بالتنظيم في الأنبار

وذكرت المديرية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن قوات مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة "10" وبالتعاون مع استخبارات

لواء المشاة "40" تمكنت من القبض على أحد الإرهابيين العاملين كعناصر أمنية لدى عصابات "داعش" الإرهابية في قضاء الكرمة"، مبينة أنه ساهم بتقديم معلومات عن القطاعات العسكرية وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفقأحكام المادة 4 إرهاب.

وأضافت أن قوات المديرية وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة "39" تمكنت من الوصول إلى وكر للأسلحة ووثائق مهمة للمتعاونين مع تنظيم "داعش" الإرهابي في وادي خنزيرة جنوب بحيرة الثرثار بالأنبار.

يذكر أن الاستخبارات العسكرية تنفذ بين فترة وأخرى عمليات تستهدف قياديين وعناصر في تنظيم (داعش) حيث تتمكن من اعتقال وقتل عدد منهم وإحباط مخططاتهم الإرهابية.