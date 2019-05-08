بومبيو: نريد التصدي لنموذج حزب الله الذي ترعاه إيران في المنطقة

وذكر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت أنه إذا خرقت إيران الاتفاق النووي فسيكون هناك تداعيات.
وقال مسؤول في البيت الأبيض "سنحاسب أي طرف يخرق العقوبات الأميركية على إيران" واعتبر البيت الأبيض قرار إيران خفض التزاماتها ابتزازا نوويا لأوروبا.
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