بومبيو: نريد التصدي لنموذج حزب الله الذي ترعاه إيران في المنطقة

عقد وزير الخارجية الأميريكي مايك بومبيو، ووزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، في وزارة الخارجية بلندن، مؤتمرا صحفيا، وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو وصل إلى لندن، في مهمة حساسة تهدف إلى إقناع حليف واشنطن الأوروبي الحاسم بدعم مواقفها الصارمة تجاه إيران، حيث قال بومبيو "نسعى للتصدي للتهديدات الإيرانية" و"لا يمكن لإيران أن تشن عمليات اغتيال في أوروبا"، وكان وزير الاخارجية الأميركي قد بحث أمس في بغداد أمر المقاتلين الأجانب والتهديدات الإرهابية الأخرى.

وذكر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت أنه إذا خرقت إيران الاتفاق النووي فسيكون هناك تداعيات.

وقال مسؤول في البيت الأبيض "سنحاسب أي طرف يخرق العقوبات الأميركية على إيران" واعتبر البيت الأبيض قرار إيران خفض التزاماتها ابتزازا نوويا لأوروبا.