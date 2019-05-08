كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا تدرس إرسال معونات إنسانية لبيونع يانع رغم تجاربها الصاروخية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت متحدثة باسم وزارة الوحدة الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء، في سيؤول، إن كوريا الجنوبية تدرس استئناف إرسال معونات إنسانية إلى كوريا الشمالية، وذلك بعد أيام فقط من إجراء بيونغ يانغ تجارب صاروخية.

وأضافت المتحدثة أنه ليس هناك أي خطط ملموسة بعد بشأن المعونات، التي ستأتي بعد 12 عاماً من تقديم حكومة كوريا الجنوبية مساعدة لجارتها الشيوعية من خلال برنامج الغذاء العالمي.

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وناقش الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب أيضاً القضية عبر اتصال هاتفي مساء أمس الثلاثاء.

وقال المكتب الرئاسي في سيؤول في بيان، "ذكر الرئيس ترامب أن إرسال كوريا الجنوبية معونات غذائية إلى الشعب الكوري الشمالي سيكون تحركاً في الوقت المناسب جداً وإيجابياً".

وكان برنامج الغذاء العالمي قد قال الأسبوع الماضي، إن إنتاج الغذاء في كوريا الشمالية قد تراجع إلى أدنى مستوى له منذ 10 سنوات، مما يعرض 10 ملايين شخص على الأقل لمخاطر الجوع ما لم يحصلوا على معونات أجنبية.