كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا تطالب إيران بتنفيذ الاتفاق النووي بالكامل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت ألمانيا إيران احترام الاتفاق النووي بالكامل بعد أن أعلنت طهران تعليق بعض الالتزامات عقب عام من إدانة واشنطن للصفقة.

وخلال مؤتمر صحفي دوري، قال ستيفان سيبرت، المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: "نعم نريد الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني. إننا سنقدم مساهمتنا وننتظر أن تنفذ إيران الاتفاق بالكامل".

وكان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد أعلن اليوم الأربعاء أن بلاده ستوقف عن الحد من احتياطياتها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب، على عكس الالتزامات التي اتخذتها بموجب الاتفاق الذي تم توقيعه في فيينا في عام 2015.

واتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الدول الأوروبية الموقعة (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) بعدم الوفاء بأي من التزاماتها بعد انسحاب الولايات المتحدة العام الماضي وإعادة فرض العقوبات الأمريكية الثقيلة للغاية.