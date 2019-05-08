كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الفرنسي يضع إكليلًا من الزهور على قبر الجندي المجهول في ذكرى يوم النصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استرجع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، شعلة قبر الجندي المجهول، وهو أعلى نقطة في احتفال رسمي بمناسبة الذكرى الـ 74 لفوز الحرب العالمية الثانية على ألمانيا النازية.

وتحت المطر الغزير، اليوم الأربعاء، وضع "ماكرون"، إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول تحت قوس النصر، ويحيط به المسؤولين العسكريين والضيوف، بما في ذلك؛ العديد من قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية والرؤساء السابقين.

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وتحيي فرنسا ذكرى انتصار الحلفاء على ألمانيا النازية في 1945، في 8 مايو من كل عام.

اصطحب خيول الحرس الجمهوري، سيارة "ماكرون" في شارع الشانزليزيه إلى النصب التذكاري.

ووضع الرئيس، أيضًا إكليلا من الزهور على تمثال شارل ديجول، وهو الجنرال الذي كان يحظى باحترام كبير لقيادة المقاومة الفرنسية ثم الرئيس المنتخب لاحقًا.