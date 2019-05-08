كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة: إصابة 12 في حادث تصادم قطار بشاحنة شمال المانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الشرطة الألمانية، أن 12 شخصًا أُصيبوا، اثنان منهم في حالة خطيرة، بعد اصطدام قطار بشاحنة نقل في شمال ألمانيا.

وأضافت، أن الحادث وقع في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، عندما اصطدم قطار إقليمي بشاحنة متوقفة عند معبر للسكك الحديدية في ولاية شليسفيغ هولشتاين، ليست بعيدة عن الحدود الدنماركية.

وقال مايكل هاينريش، المتحدث باسم شرطة نيومينستر، إنه لم يتضح سبب توقف مقطورة الجرار على القضبان، وأن السائق تمكن من القفز من المقصورة قبل وقت قصير من الحادث.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، أن القطار خرج عن مساره جزئيا، مما أدى إلى قطع حركة المرور بين هامبورج وفلنسبورج.