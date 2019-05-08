كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تتخلى عن جهود استعادة رفات الجنود مع تجمد المحادثات مع كوريا الشمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخلت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عن واحدة من أكثر الاتفاقات الملموسة التي تم التوصل إليها في أول قمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية العام الماضي ، وعن أمل استعادة أي رفات أخرى من الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في الحرب الكورية 1950-1953 في المستقبل القريب.

وقالت وكالة الدفاع لشؤون الأسرى، التي تعمل على استعادة القوات الأمريكية المفقودة في جميع أنحاء العالم، اليوم الأربعاء إنها لم تسمع من المسؤولين الكوريين الشماليين منذ القمة الأمريكية الكورية الشمالية الثانية التي عقدت في هانوي في فبراير، وانتهت مع عدم وجود اتفاق.

ووفقاً لوكالة رويترز، قال الكولونيل كينيث هوفمان، المتحدث بإسم إدارة الشؤون السياسية في بيان "نتيجة لذلك، تم تعليق جهودنا للتواصل مع الجيش الشعبي الكوري بشأن احتمال استئناف عمليات الإنعاش المشتركة لعام 2019".

"وأضاف :"لقد وصلنا إلى النقطة التي لم يعد بإمكاننا فيها تخطيط العمليات الميدانية وتنسيقها وإجرائها بشكل فعال في كوريا الشمالية خلال هذه السنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر 2019."