كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تطالب بتنفيذ الاتفاق النووى الإيرانى بالكامل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، إن الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 يجب أن ينفذ بالكامل وأن جميع الأطراف تتحمل مسؤولية ضمان حدوثه.

وصرح بذلك المتحدث باسم وزارة الخارجية قنج شوانج خلال مؤتمر صحفى يومى.

وفى وقت سابق اليوم، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن إيران ستستأنف تخصيب اليورانيوم على مستوى عال إذا لم تحمي القوى العالمية مصالحها ضد العقوبات الأمريكية.