كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الحرية والتغيير" بالسودان: لن نكون طرفا في أي أفعال تجر البلاد للعنف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعهدت قوى الحرية والتغيير في السودان، الأربعاء، بألا تكون طرفاً في أي أفعال تجر البلاد إلى العنف، وذلك في رد منها على ملاحظات المجلس العسكري الانتقالي الخاصة بالوثيقة الدستورية.

وقالت قوى إعلان الحرية والتغيير، في مؤتمر صحفي لها: "نتحدث عن فعل جاد لتحقيق مطالب الشعب السوداني ولا وقت لدينا لمناورات المجلس العسكري السياسية، نريد وثيقة مشتركة مع المجلس تحافظ على مطالب الثورة".

وتسلمت قوى الحرية والتغيير في السودان، الثلاثاء، ردًا من المجلس العسكري الانتقالي حول رؤيتها للمرحلة المقبلة، موضحة أنها سترد على رسالة المجلس حول رؤيتها بالإيجاب أو السلب.

واعتبرت القوى حديث المجلس العسكري عن الشريعة الإسلامية "مزايدة" هدفها الكسب السياسي، موضحة أنها طرحت حلها للأزمة عبر الوثيقة الدستورية التي تم تقديمها للمجلس، والهدف الأساسي لها توضيح هياكل الحكم خلال الفترة الانتقالية.

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وأضافت: "التفاوض المقبول لدينا هو الذي يؤدي إلى تسليم السلطة مباشرة لمدنيين يعبرون عن مطالب الثورة".

كان المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي، خلال مؤتمر صحفي، قال إن الوثيقة الدستورية مثلت إرادة حقيقية نحو إيجاد مخرج آمن يقود للاستقرار والحرية والعدالة، لكنها أغفلت مصادر التشريع، مضيفاً: "رأينا أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف والتقاليد هي مصدر التشريع".

وأشار الفريق كباشي إلى أن "وثيقة المعارضة منحت مجلس الوزراء قرار إعلان حالة الطوارئ وليس للمجلس السيادي"، موضحاً أنها أغفلت كذلك الإشارة إلى دساتير الولايات، كما أنها حددت الفترة الانتقالية بـ4 سنوات وليس سنتين كما اقترح المجلس العسكري.