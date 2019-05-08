كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيبه السابع لتولي عرش بريطانيا.. الصور الأولى للمولود الملكي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية الصور الأولى للمولود الملكي البريطاني الجديد حفيد الملكة إليزابيث ونجل الأمير هاري وزوجته ميجان.

وحظى الطفل الملكي بأول ظهور علني له في صورة مصورة إلى جانب الأمير هاري وميجان اللذان بدوا في سعادة غامرة في أرض قلعة وندسور، حيث تتحصن الأسرة الجديدة منذ الولادة التاريخية يوم الاثنين الماضي.

وتحدثت ميجان من داخل قاعة سانت جورج المهيبة في قلعة وندسور، حيث علقت: "إنه سحر، إنه أمر رائع للغاية، لقد كان مجرد حلم لذلك كان هناك بضعة أيام خاصة، لدي أفضل رجلين في العالم لذلك أنا سعيد ةحقًا، لديه أحلى مزاج، إنه هادئ حقًا".

وقال الأمير هاري: "يقول الجميع أن الأطفال يتغيرون كثيرًا على مدار أسبوعين، فنحن نراقب بشكل أساسي كيفية حدوث عملية التغيير خلال الشهر المقبل، لكن نظراته تتغير كل يوم، فمن يدري ".

وردا على سؤال حول كيف وجد الأبوة والأمومة، أضاف هاري: "إنه أمر رائع، الأبوة والأمومة مذهلة. لقد مرّ يومين ونصف فقط، لكننا سعداء للغاية. "