مأساة في مراكش.. بالوعة تبتلع ثلاثة أشخاص وتنهي حياة رجل وسط النفايات

عاش دوار عبدة، التابع لجماعة سعادة في عمالة مراكش، مساء أمس الثلاثاء، حادثا مأساويا، بعدما ابتلعت بالوعة للصرف الصحي ثلاثة أشخاص.

وأفادت مصادر “اليوم 24″، أن الحادثة وقعت حين شرع شخص في عقدة السادس، في إفراغ حفرة للصرف الصحي، حيث فقد توازنه، وسقط داخلها، وحاول أحد الجيران انقاذه، إلا أنه بدوره انزلق داخلها.

وأضاف المصدر ذاته، أن الحادث تطور عندما حاول ابن الجيران إنقاذ والده، فسقط، بدوره، في هذه الحفرة المشؤومة، إذ تم بعدها انتشال الجار وابنه، ونقلهما في حالة إغماء إلى المستشفى جرّاء اختناقهما، فيما لفظ الستيني أنفاسه الأخيرة مخنوقا.

وانتقلت السلطة المحلية، وعناصر الدرك الملكي، ورجال الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث تم انتشال جثة الضحية، ونقلها إلى مستودع الأموات، كما تم فتح تحقيق لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.