“الكاف”يكشف مواعيد نهائي “تشامبيونز ليغ” بين الوداد والترجي التونسي

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، اليوم الأربعاء، عن مواعيد نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا، التي ستجمع كلاً من الوداد الرياضي والترجي الرياضي التونسي، بعد أسبوعين تقريباً.

وحسب “الكاف”، فإن مباراة الذهاب بين الطرفين ستقام في ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، يوم الجمعة 24 ماي الجاري، بداية من الساعة العاشرة مساءً، في حين الإياب سيقام بالملعب الأولمبي برادس، يوم 31 ماي، في نفس التوقيت.

وكان الوداد الرياضي بقيادة مدربه التونسي فوزي البنزرتي، قد تأهل إلى نهائي عصبة الأبطال الإفريقية بعد تجاوزه لماميلودي صانداونز من جنوب إفريقيا، في حين الترجي الرياضي التونسي عبر إلى الدور الأخير من أبرز مسابقة قارية على حساب تي بي مازيمبي الكونغولي.

يشار إلى أن الكرة المغربية سيتكون ممثلة أيضا بنهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، عبر فريق نهضة بركان، الذي سيلاقي الزمالك المصري في ذهاب سيقام بالمغرب، ولقاء عودة بارز بملعب برج العرب بالقاهرة.