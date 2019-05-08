فيديو: يونس الميموني
تشهد مخابز طنجة في شهر رمضان، إقبالا متزايدا على الخبز وبعض الحلويات التقليدية، أشهرها “الشباكية”.
موقع “اليوم 24″، زار إحدى المخابز في اليوم الأول من شهر رمضان، ووقف على أهم المراحل التي تمر منها الخبز ابتداء من مرحلة الطهي داخل فرن كبير، إلى بيعها للزبائن المتوافدين عليها من كل مكان.
ويحكي أحد المستخدمين بإسهاب عن معاناة العاملين داخل مطبخ المخبزة، حيث تمتزج حرارة المكان بتعب الصيام، خصوصا في هذه الفترة التي تعرف أجواء معتدلة.
وعن سبب إقدام الزبائن على شراء الخبز من المخابز، قال المستخدم “العيالات مبقاوش كيعجنوا بمرة”.
كانت هذه تفاصيل خبر ” اليوم24″ ينقل لكم الأجواء داخل المخابز في رمضان.. والرجال: العيالات مبقاوش كيعجنو -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.