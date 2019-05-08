” اليوم24″ ينقل لكم الأجواء داخل المخابز في رمضان.. والرجال: العيالات مبقاوش كيعجنو -فيديو

فيديو: يونس الميموني

تشهد مخابز طنجة في شهر رمضان، إقبالا متزايدا على الخبز وبعض الحلويات التقليدية، أشهرها “الشباكية”.

موقع “اليوم 24″، زار إحدى المخابز في اليوم الأول من شهر رمضان، ووقف على أهم المراحل التي تمر منها الخبز ابتداء من مرحلة الطهي داخل فرن كبير، إلى بيعها للزبائن المتوافدين عليها من كل مكان.

ويحكي أحد المستخدمين بإسهاب عن معاناة العاملين داخل مطبخ المخبزة، حيث تمتزج حرارة المكان بتعب الصيام، خصوصا في هذه الفترة التي تعرف أجواء معتدلة.

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وعن سبب إقدام الزبائن على شراء الخبز من المخابز، قال المستخدم “العيالات مبقاوش كيعجنوا بمرة”.