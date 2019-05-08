في أول أيام رمضان…رجل أمن متقاعد يلفظ أنفاسه خلال أدائه لصلاة التراويح

لفظ رجل أمن متقاعد أنفاسه الأخيرة، أمس الثلاثاء، داخل مسجد كليسيا بتطوان، في أول أيام رمضان.

وكشفت المعطيات المتوفرة، أن الفقيد توفي خلال أدائه لصلاة التراويح بسبب نوبة قلبية مفاجئة ألمت به، وخلق الحادث صدمة كبيرة في صفوف المصلين وحالة من الحزن والآسى لدى أقارب المتوفى.

وفور علمها بالحادث، حلت العناصر الأمنية لعين المكان، وفتحت تحقيقا في الموضوع، لمعرفة ظروف وملابسات الواقعة، فيما تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل.