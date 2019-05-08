الشوبي يفطر في مكتبه “هروبا” من مشاهدة برامج رمضان

كشف الفنان المغربي، محمد الشوبي، أنه أفطر في مكتبه، يوم أمس الثلاثاء، ليبتعد عن مشاهدة برامج رمضان على التلفاز، في أولى أيام عرضها.

ونشر الشوبي تزامنا مع وقت الإفطار، تدوينة كتب فيها: “لقد انسحبت بفطوري إلى مكتبي، كي لا أشاهد برامج التلفزة في رمضان”.

وتواجه البرامج الرمضانية على القنوات الوطنية، عادة، انتقادات بسبب مضمونها، الذي يوصف بـ”الحموضة”.

وحول الموضوع نفسه، صرح الشوبي لبرنامج “بورتري” على “اليوم 24” ، أن السلسلات الرمضانية تواجه الانتقادات دائما أثناء عرضها في رمضان، والعكس يكون عند بث السلسلات نفسها خارج رمضان، مفسرا الأمر بأن المتلقي لا يشاهد البرامج المعروضة بتأن في رمضان، خلافا لما يتم خارج الشهر الفضيل.