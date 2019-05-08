بحضور العثماني في جنيف.. المغرب يودع وثائق التصديق على اتفاقيات عمل دولية

بحضور رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يرتقب أن يودع المغرب، رسميا، شهر يونيو المقبل، بالتزامن مع أشغال الدورة 108 لمؤتمر منظمة العمل الدولية بجنيف، وثائق التصديق على ثلاث اتفاقيات عمل دولية.
ويتزامن تنظيم المؤتمر الدولي مع احتفالية المنظمة بذكرى 100 سنة على تأسيسها، وسيلقي العثماني كلمة باسم المغرب، بحضور عدد من رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات من القارات الخمس.
وتتعلق الاتفاقية الدولية الأولى، التي تحمل رقم 187، بالإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين 2006، وهي اتفاقية تحث الدول الأعضاء على وضع سياسة وطنية ونظام وطني وبرنامج وطني في مجال النهوض بالصحة والسلامة المهنية في القطاعين العام والخاص.
أما الاتفاقية الثانية فتهم “اتفاقية العمل الدولية رقم 97” بشأن العمال المهاجرين، التي تتضمن أحكاما خاصة، تتعلق بالهجرة من أجل العمل، وكذا ظروف عمل ومعيشة العمال المهاجرين.
وتتعلق الاتفاقية الثالثة، التي تحمل رقم 102، بالضمان الاجتماعي، وتتضمن أحكاما عامة، تتعلق بالحدود الدنيا للحماية الاجتماعية، والتغطية الصحية.
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