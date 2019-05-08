بلجيكا تستمر بتسليح السعودية رغم إعلانها وقف تصدير الأسلحة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت تقرير إعلامي أوروبي، اليوم الأربعاء، أن بلجيكا تزود "الحرس الوطني السعودي" المتورط بالحرب التي يشنها "التحالف العربي" على اليمن المُحاصر، بأسلحة وذخائر، رغم إعلان بروكسل إيقاف تصديرها إلى السعودية.

وأعدت التقرير الوارد تحت عنوان "أسلحة بلجيكا"، كل من صحيفة "المساء"، وموقع "كناك" الإخباري، وقناة "ف آر تي"، وجميعها وسائل إعلام محلية، بالتعاون مع موقع "بالينغكات" البريطاني الاستقصائي، ومنظمة "لايت هاوس ريبورتس" الإعلامية الهولندية المستقلة.

وأظهر التقرير أن السعودية استخدمت في الحرب على اليمن بنادق رشاشة من نوع "إف إن إف 2000" البلجيكية، ومقاتلات تنتجها التكنولوجيا بالبلد الأخير، وناقلة الوقود "إيرباص - أي 330"، علاوة على استخدامها مدرعات "بيرانا لاف-25" (سويسرية معدّلة).

ورغم إعلان حكومة منطقة والونيا البلجيكية وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية عقب مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلا أن التقرير يكشف استمرار بروكسل تصدير الأسلحة للسعودية.

Advertisements

وأكد التقرير الذي اضطلع مُعّدوه على وثائق ميناء "أنتويرب" البلجيكية، أن منطقة والونيا صدرت معدات عسكرية إلى السعودية في 3 مناسبات خلال 2019.

ويأتي هذا التقرير في ظل صدور تقارير حقوقية عالمية كثيرة على مدار السنوات الأربع الماضية منذ شن السعودية حملتها العسكرية على اليمن، والتي تُفيد بأنه ترتكب جرائم حرب ضد اليمنيين بشكل ممنهج، كما أنها المسؤولة الأولى عن الأزمة الإنسانية التي تعصف بالبلاد، بسبب الحصار.