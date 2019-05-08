جمع تكسير | معرض رقميّ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يستكشف خالد حوراني في هذا المعرض، الفرق بين الجمعيّ والفرديّ، ملتقطًا اللحظات الّتي تسبق المظاهرات الحاشدة أو تتخلّلها، ويعكسها في لوحاته؛ مؤكّدًا الفرديّة الّتي يتألّف منها الجمع. من خلال سلسلة أعماله هذه؛ يبدو كلّ فرد كأنّه ينطلق في اتّجاه مختلف، وفي حركة متواصلة، وكأنّ كلّ واحد مشغول بذاته. ينغمس كلّ شخص في فعل من التشتّت والتبعثر، في ما يظهر للمشاهد كأنّه فعل جمعيّ من الاحتجاج. Advertisements خالد حوراني من مواليد الخليل، فلسطين، في عام 1965، يعيش ويعمل في رام الله، وحاليًّا يعمل محاضرًا ومديرًا فنّيًّا لـ"الأكاديميّة الدوليّة للفنون"، فلسطين.

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