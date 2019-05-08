الشبلي: اعتقال مشتبه بتهديد مدير مدرسة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة شخصا (40 عاما) من الشبلي، وذلك للاشتباه بأنه هدد مدير مدرسة في الحقول الزراعية القريبة من القرية، والتابعة لمدرسة زراعية في المنطقة.
وتلقت المحكمة طلب الشرطة تمديد اعتقال مشتبه به من سكان الشبلي بعدما قام بتهديد مدير المدرسة، شمالي البلاد.
وكانت الشرطة قد اعتقلت المشتبه به، ليلة الأحد الماضي، على ذمة التحقيق بشبهة تهديد مدير المدرسة. وجددت اعتقاله، أمس، بعد تفتيش منزله، وإثر ذلك طلبت الشرطة من المحكمة تمديد اعتقال المشتبه به لغاية يوم الجمعة. وأعلنت الشرطة أنها ستقدم لائحة اتهام ضد المشتبه به لاحقا.
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