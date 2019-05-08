انت الان تتابع تفاصيل خبر #رمضان_من_غيرها.. وسم يسلط الضوء على المعتقلات بسجون السيسي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 8 مايو 2019 03:50 مساءً - أطلق ناشطون مصريون وسم "#رمضان_من_غيرها" على وسائل التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على المعتقلات في سجون النظام المصري.

ومن خلال الوسم عرض ناشطون معلومات عن معتقلات في سجون مصر، وأحوالهن عند الاعتقال، وذكّروا بهن في ظل فقدان أسرهن لهن بشهر رمضان المبارك.

ومن هؤلاء السجينات من وجهت لهن تهم باطلة وقضين سنوات في السجون، دون أي رأفة بحال أسرهن وأطفالهن.

ويطرح ناشطون عبر الوسم خلال أيام رمضان قصص المعتقلات بشكل متسلسل.

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ومنذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في يونيو 2014، سجلت مصر أكبر عدد من أحكام الإعدام في تاريخها خلال أقل من أربع سنوات، واعتقال الآلاف بتهم مختلفة أغلبها الارتباط بجماعة الإخوان المسلمين.

ونددت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية بالانتهاكات الممارسة في سجون النظام المصري دون استجابة من الجهات المعنية.

ويواصل الناشطون المصريون إيصال أصوات المعتقلين مطالبين بالإفراج عنهم.