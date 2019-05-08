انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد لقاء ميركل والسراج.. ما موقف ألمانيا من هجوم حفتر؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 8 مايو 2019 03:50 مساءً - أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن بلادها تسعى لإيجاد موقف أوروبي موحّد يعجل وقف إطلاق النار في العاصمة الليبية طرابلس والعودة إلى المسار السياسي.

تصريحات ميركل جاءت خلال لقائها، الثلاثاء، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج ببرلين، حسب بيان للمكتب الإعلامي للسراج.

ووفق المصدر نفسه فإن المحادثات "تناولت تداعيات الاعتداء الذي تتعرض له العاصمة الليبية طرابلس منذ أكثر من شهر، والموقف الأوروبي والدولي حياله".

ومنذ 4 أبريل الماضي، أطلق اللواء المتقاعد خليفة حفتر عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس مقر حكومة "الوفاق"، في خطوة أثارت رفضاً واستنكاراً دوليين.

وجددت المستشارة الألمانية دعم بلادها لحكومة الوفاق الوطني، وتأكيد إدانتها لـ"الاعتداء على طرابلس وما نتج عنه من قتل وترويع للمدنيين، وبأنه لا حل عسكري للأزمة الليبية"، بحسب المصدر.

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من جانبه أعرب السراج عن تقديره للموقف الألماني، "الواضح والصريح والذي سمى الأشياء بمسمياتها ولم يساو بين المعتدي والمعتدى عليه".

وعبر عن أمله بنجاح ألمانيا في توحيد الموقف الأوروبي، و"أن يكون الموقف حازماً وفعالاً في رفضه للاعتداء على طرابلس وما صاحبه من جرائم حرب من قبل القوات المعتدية وانتهاكات للقانون الدولي وللسيادة الليبية من قبل الدول الداعمة له".

وأشار البيان إلى أن السراج التقى قبيل لقائه ميركل، وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، واستعرض الاجتماع الموقف الدولي من التطورات في ليبيا من خلال مداولات مجلس الأمن الدولي الذي ترأسته ألمانيا طوال أبريل الماضي.

وقدم السراج وفق البيان "لمحة تتضمن ما سبق الاعتداء على طرابلس من توافق على خطة المبعوث الأممي غسان سلامة، وما أحدثه الاعتداء من تهديد لمسار التسوية السياسية، وسبل ترميم ذلك".

والتقى السراج، الثلاثاء، في إطار جولته الأوروبية، برئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، وينتظر أن يلتقي، الأربعاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل أن يغادر إلى المملكة المتحدة.