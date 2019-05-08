لندن تحذر طهران من عواقب انسحابها من الاتفاق النووي

وقال وزير الدولة في وزارة الخارجية البريطانية مارك فيلد في كلمة أمام برلمان بلاده، إن "بيان طهران اليوم هو خطوة غير مرحب بها".

وأضاف فيلد، أنه "في المرحلة الحالية لا نتحدث عن فرض العقوبات من جديد، لكن يجب عدم النسيان أن رفعها تم مقابل القيود في المجال النووي".

وأبلغت السلطات الإيرانية في وقت سابق اليوم، سفراء كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا (الدول الموقعة على الاتفاق النووي) في طهران بقرارها حول "وقف تنفيذ جزء من التزاماتها" في إطار الاتفاق حول برنامجها النووي، كما قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إنه يمنح مهلة 60 يوما للدول الأوروبية لتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق إيران النووي.



وأعلنت واشنطن في الثامن من شهر أيار عام 2018 انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران واستئناف كل العقوبات المفروضة عليها، بما فيها العقوبات تجاه الدول التي تتعاون مع طهران في مجال النفط.

يشار إلى ان ايران أعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، تخليها عن بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، مبينة انها ستقوم بـ "خطوة ثانية" في حال عدم اتخاذ الدول الخمس أي إجراءات.