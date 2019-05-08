ولم يتم الكشف عن صفقات الطاقة التي تمت مناقشتها، إلا أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، قال أمس إن العراق يقترب من توقيع اتفاق في مجال النفط مدته 30 عاما بقيمة 53 مليار دولار مع شركتي الطاقة "إكسون موبيل" الأمريكية و"بتروتشاينا" الصينية.
وذكر عبد المهدي، أن العراق يتوقع جني 400 مليار دولار على مدى الأعوام الثلاثين، التي سيسري فيها الاتفاق، ونفى في الوقت نفسه وجود علاقة بين هذا المشروع الضخم والتصريح الأمريكي للعراق بإجراء معاملات مع إيران.
وكان وزير الخارجية الأمريكي قام أمس الثلاثاء، بزيارة مفاجئة إلى بغداد التقى خلالها مع رئيس العراق برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وبحث العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة.
وتزامنت زيارة بومبيو إلى بغداد مع إرسال الولايات المتحدة لقوة ضاربة، تتضمن حاملة الطائرات "إبراهام لينكولن" وقاذفات قنابل إلى الخليج، وذلك "لردع إيران عن أي هجوم قد تكون تعد له ضد الولايات المتحدة".
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة أميركية تكشف كواليس لقاء بومبيو بالمسؤولين العراقيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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