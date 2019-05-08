وكالة أميركية تكشف كواليس لقاء بومبيو بالمسؤولين العراقيين

ونقلت الوكالة عن بومبيو قوله، إنه "ناقش مع القيادة العراقية تصاعد تهديدات إيران في المنطقة، إلى جانب صفقات طاقة كبيرة للمساعدة على فصل الاقتصاد العراقي عن نفوذ طهران".

ولم يتم الكشف عن صفقات الطاقة التي تمت مناقشتها، إلا أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، قال أمس إن العراق يقترب من توقيع اتفاق في مجال النفط مدته 30 عاما بقيمة 53 مليار دولار مع شركتي الطاقة "إكسون موبيل" الأمريكية و"بتروتشاينا" الصينية.



وذكر عبد المهدي، أن العراق يتوقع جني 400 مليار دولار على مدى الأعوام الثلاثين، التي سيسري فيها الاتفاق، ونفى في الوقت نفسه وجود علاقة بين هذا المشروع الضخم والتصريح الأمريكي للعراق بإجراء معاملات مع إيران.

وكان وزير الخارجية الأمريكي قام أمس الثلاثاء، بزيارة مفاجئة إلى بغداد التقى خلالها مع رئيس العراق برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وبحث العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة.

وتزامنت زيارة بومبيو إلى بغداد مع إرسال الولايات المتحدة لقوة ضاربة، تتضمن حاملة الطائرات "إبراهام لينكولن" وقاذفات قنابل إلى الخليج، وذلك "لردع إيران عن أي هجوم قد تكون تعد له ضد الولايات المتحدة".

