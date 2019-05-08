شاهد كيف احتفل برج خليفة بحلول شهر رمضان

أمّا العرض الثاني فهو من ابتكار Art Noor للتصميم والرسم، وهو مستوحى من أسماء الله الحسنى. وقد استغرق إعداده 15 عاماً، وتم عرضه في العديد من المواقع البارزة.
— Burj Khalifa (@BurjKhalifa)
وخلال الشهر الفضيل، تفتتح منصة قمة "برج خليفة" أبوابها لساعات إضافية بدءاً من العاشرة صباحاً وحتى الواحدة بعد منتصف الليل.
شاهدوا العروض الضوئية المميزة لشهر رمضان على #برج_خليفة في الساعة 7:45 و 9:45 مساءً من الأحد إلى الأربعاء وعروض إضافية في عطلة نهاية الأسبوع في 8:45 و 10:45 مساءً pic.twitter.com/NBAHqJEXsp— Burj Khalifa (@BurjKhalifa) May 6, 2019
ويُعد برج خليفة أطول مبنى في العالم إذ يصل ارتفاعه إلى 828 متراً، ويجمع بين الفنّ الراقي والهندسة المتميّزة والتصميم المبتكر، مما جعله وجهةً مفضّلة لدى السيّاح من مختلف أنحاء العالم، والذين يقصدونه منذ افتتاحه فى عام 2010، ويشكّل هذا المبنى الرائع قلب دبي، ومعلماً سياحياً مُلهماً للكثير من زوّار المدينة، ويتميّز البرج بتصميم ثلاثيّ القاعدة مستوحى من زهرة الزنبق. وعند النظر إلى البرج من الأعلى، سترى أنه يتضمن تصاميم مستوحاة من العمارة الإسلامية.
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