الان تتابع بريطانيا: ستكون هناك عواقب على إيران إذا خرقت الاتفاق النووي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
قالت بريطانيا، إن إيران ستواجه عواقب إذا تراجعت عن اتفاقها النووي مع القوى العالمية المبرم عام 2015، بعد ما أعلنته طهران اليوم الأربعاء من التخلي عن بعض القيود المفروضة على برنامجها النووي.
وقال مارك فيلد وزير الدولة بوزارة الخارجية أمام البرلمان البريطاني “إعلان طهران اليوم… خطوة غير مرحب بها”.
وأضاف: “لا نتحدث في هذه المرحلة عن إعادة فرض العقوبات، ولكن يجب أن نتذكر أنه تم رفعها مقابل القيود النووية”.
وبعد عام من انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني عن إجراءات لا تبدو أنها تنتهك بنود الاتفاق بعد لكنها قد تنتهكها مستقبلا إذا أصرت إيران على مواصلة السير في الطريق الذي أعلنه روحاني.
وقال فيلد: “إذا توقفت إيران عن تنفيذ التزاماتها في الاتفاقالنووي، ستكون هناك بالطبع عواقب”.
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