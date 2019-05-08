القوات النظامية السورية تقول إنها دخلت أبرز معقل للمعارضة

جدة - عمرو شويل دمشق - الخليج 365:

أعلنت القوات الحكومية السورية اليوم الأربعاء، اقتحام بلدة كفر نبودة أبرز معقل للمعارضة في ريف حماة الشمالي، بينما تقول المعارضة إنها كسرت الهجوم وقتلت العشرات من عناصر القوات الحكومية.

وقال قائد ميداني يقاتل مع القوات الحكومية السورية :” بدأت قوات الجيش السوري عملية اقتحام بلدة كفرنبودة في ريف حماة الشمالي الغربي بعد

معارك تمهيد ناري جوي ومدفعي طول الليل الماضي على مواقع المسلحين ونقاط تحركهم”.

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وأكد القائد الميداني لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) :”دخلت القوات الحكومية والمجموعات الموالية لها بلدة كفرنبودة وتجري الآن معارك عنيفة في احياء المدينة وسط قصف جوي ومدفعي على مواقع المسلحين”.

من جانبه، أقر قائد عسكري في الجبهة الوطنية بدخول القوات الحكومية السورية والمجموعات الموالية لها بدخول بلدة كفرنبودة، قائلا: “دخلت

القوات الحكومية الحي الغربي من البلدة وتدور الآن معارك عنيفة مع القوات الحكومية وأن عشرات القتلى والجرحى من القوات الحكومية سقطوا في

حرب الشوارع بعد ان حيد سلاح الجو “.

وأكد القائد العسكري لـ (د. ب. أ ) ” تدمير دبابتين وعدد من السيارات المزودة برشاشات ، كما يشهد محور تل الصخر اعنف الاشتباكات “.

وكانت القوات الحكومية السورية سيطرت امس على قرية الجنابرة وتل عثمان بعد معارك عنيفة مع مسلحي المعارضة.