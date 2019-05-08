بريطانيا تصف قرار إيران بـ "الخطوة غير المرحب بها"

اسماء السيد - موسكو: وصفت بريطانيا الأربعاء قرار إيران تعليق العمل بالتزامات في الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع الدول الكبرى بـ"الخطوة غير المرحب بها" التي يمكن أن تؤدي إلى عقوبات غربية جديدة.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية مارك فيلد أمام البرلمان "إعلان طهران اليوم، علي أن أقول أمام البرلمان، خطوة غير مرحب بها. نحض إيران على عدم اتخاذ مزيد من الخطوات التصعيدية والالتزام بتعهداتها".

وحضت ألمانيا الأربعاء إيران على الالتزام بالاتفاق النووي بعد إعلان طهران تعليق بعض التزاماتها الواردة في الاتفاق الموقع مع القوى الكبرى عام 2015.

وقال المتحدث باسم المستشارة أنغيلا ميركل شتيفن سايبرت، إن برلين تريد الحفاظ على الاتفاق، مضيفا: "نحن كأوروبيين، كألمان، سنقوم بدورنا ونتوقع تطبيقا كاملا من إيران أيضا".

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من جانبه، اتهم وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي مع ايران بـ"عدم الوفاء بأي من التزاماتها"، بعد انسحاب واشنطن من هذا الاتفاق العام الماضي.

وقال ظريف في ختام لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، إنه بمعزل عن الصين وروسيا فإن "الدول الباقية الموقعة على الاتفاق لم تفِ بأي من التزاماتها" بعد الانسحاب الاميركي، مشيراً الى المانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، والدول الاخرى الموقعة على الاتفاق.

ودعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأربعاء الموقعين على الاتفاق النووي الإيراني إلى الالتزام بالاتفاق.

وقال "اعتقد بأن الخطوات العملية الوحيدة التي ينبغي اتخاذها من أجل حل الوضع ... هي إقناع باقي المشاركين بالوفاء بالتزاماتهم".