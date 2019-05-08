بري: الموازنة الفرصة الوحيدة لتجاوز الوضع والبلد ليس مفلساً

شدد رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في لقاء الأربعاء النيابي على أن "​الموازنة​ هي الفرصة الوحيدة التي يمكن من خلالها تجاوز الوضع القائم"، معربا عن إستيائه من "الشائعات التي ضخّت مؤخراً في وسائل التواصل الإجتماعي وهذا المناخ"، معتبراً انه "مناخ تآمرى لا يعكس الواقع والحقيقة، فالبلد ليس مفلساً والوضع النقدي سليم وتحت السيطرة".

واشار الى أن "إنجاز الموازنة سيخلق أجواء ثقة حتى قبل إقرارها في ​المجلس النيابي​"، مؤكداً أن "لا مسّ بحقوق الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل والمتوسطة"، معتبرا أن "​قانون الموازنة​ قادر على ان يحمل معايير موحدة للراوتب في المؤسسات و​المصالح المستقلة​". ورأى أن "النظام الطائفي هو المشكلة والحل لا يكون كما عبرت سابقاً إلا ب​الدولة المدنية​ للتخلص من الطائفية القاتلة".

كما استقبل بري النائب ​بهية الحريري​ وعرض معها للأوضاع العامة، و​اللواء​ الركن الدكتور ياسين سويد الذي قدم له كتابه "مرايا الأحوال - ابحاث في احوال البلاد والعباد".

من جهة اخرى تلقى بري رسالة من الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ مهنئاً بحلول ​شهر رمضان​، كما تلقى برقية تهنئة مماثلة من امين عام ​الجمعية البرلمانية​ الآسيوية محمد رضا مجيدي.

وتلقى اتصالاً من وزير الخارجية المصري ​سامح شكري​. كذلك تلقى رسالة شكر من رئيس مجلس النواب المغربي حبيب المالكي رد على تهنئة. وابرق بري الى رئيس مجلس نواب ​الكونغو الديمقراطية​ جانين مابوندا.