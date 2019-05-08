ظريف: انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي غير قانوني وعلينا ألا نمنحهم الفرصة لإفشاله

اعتبر وزير ​الخارجية الايرانية​ ​محمد جواد ظريف​ ان انسحاب ​واشنطن​ من ​الاتفاق النووي​ غير قانوني وعلينا ألا نمنحهم الفرصة لإفشاله ، مؤكدا ان ​إيران​ التزمت بالاتفاق النووي في حين ان واشنطن لم تفعل ذلك، ما جعل من الاتفاق هشّاً، وأضاف ان نهج الولايات المتحدة تخريبي ويجب عدم الاستمرار فيه.

ولفت ظريف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في العاصمة الروسية، موسكو، الى ان طهران تمسكت بالاتفاق النووي فيما تخلت واشنطن عن مسؤولياتها في الاتفاقات الواحدة تلو الأخرى، كاشفا عن انه بحث خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي خلال المحادثات مع لافروف.

وأكّد ظريف من جهة أخرى ان منصة استانة هي الحل الوحيد لحل القضية السورية وانهاء الأزمة مشيرا الى ان مواقف روسيا وإيران متطابقة في الكثير من القضايا الإقليمية والدولية، كاشفا ان مجلس التعاون الروسي الإيراني المشترك سينعقد قريبا بمشاركة رئيسي البلدين.