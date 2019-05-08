بزي عن بري: الوضع النقدي تحت السيطرة ولا مس بحقوق ذوي الدخل المحدود

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي بزي​ في تصريح بعد لقاء الأربعاء النيابي الى أن "رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ يعتبر أن الوضع النقدي تحت السيطرة والحكومة تدرس الموازنة وحين تنتهي من دراستها الاجواء في البلاد ستتغيّر 180 درجة وشدد على أن لا مسّ على الإطلاق بحقوق ذوي الدخل المحدود وأصحاب الطبقة المتوسطة".

وأكد أن "الموازنة يتم العمل عليها ولا افلاس في البلد ولن يكون هناك استثناء عند وضع التقشق والاصلاح والتغيير مطلوب وليس هناك استهداف لأحد بل تصحيح للمسار الانحداري للبنان"، معلنا أن "الليرة اللبنانية بألف خير"، مضيفا: "بالنسبة للإضراب، للاسف الشديد من اضرب لم يعلم لماذا اضرب ومسار جميع السلطات والقطاعات الاخرى يجب أن يكون هناك تنازل من قبل الجميع".