الرئيس عون دعا اللبنانيين للتعبير عن تضامنهم مع الصليب الاحمر وتقديرهم له

أطلق ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ الحملة المالية السنوية للصليب الاحمر اللبناني، داعياً اللبنانيين للتعبير عن تضامنهم مع الصليب الاحمر وتقديرهم له، وان يكونوا مثل متطوعيه الـ12000 في خدمة الانسان".

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