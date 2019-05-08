لفت رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران ​بولس مطر​ في بيان الى أن "مشهد الإشتباك الدامي بين الأهلين في ​المنصورية​ و​قوات الأمن​ ليس مقبولا على الإطلاق وبكل المعايير. فهولاء خائفون على صحة أولادهم من الأمراض الخطرة بفعل إمداد الخط العالي فوق رؤوسهم. ونطالب بوقف العمل فورا وان يعمد المسؤولون إلى التفكير الجدي بالبدائل وهي موجودة وأقل كلفة من دفع التعويضات لقاء شراء المنازل من أصحابه".

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كانت هذه تفاصيل خبر مطر: لوقف العمل فورا بإمداد خط المنصورية والبدائل موجودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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