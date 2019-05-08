البزري: إستمرار أزمة مستشفى صيدا الحكومي أمر غير مقبول

رأى رئيس بلدية صيدا الأسبق، عبد الرحمن البزري أن "استمرار أزمة مستشفى صيدا الحكومي هو أمر غير مقبول، وفشل وزارة الصحة في معالجة هذا الوضع لا يُبشّر بالخير، فاستمرار الأزمة يُسيئ الى المرضى، ويُسيئ الى الخدمات الصحية والاستشفائية التي يقدمها هذا المستشفى لشريحة واسعة من المواطنين"، داعياً الوزارة الى "تحركٍ أكثر جديّة في معالجة هذا الملف إذ لا يجوز أن يدفع المرضى ثمن الخلافات بين الموظفين وبين الإدارة، ولا يجوز أن يتعطّل مرفق صحي هام نتيجة لأزمة تتعلق بحقوق وواجبات الموظفين وإدارة المستشفى".
وأضاف: "مع تقديرنا لمطالب العمال ومشروعيتها، ومع رغبتنا في أن تتحسن العلاقات بين إدارة المستشفى وموظفيها، إلاّ أننا نؤكد أن الهدف الأهم والأساسي هو إستمرار عمل هذا المرفق الصحي الإستشفائي الهام، واستمرار تقديم خدماته للمرضى والمحتاجين، والحفاظ عليه من أجل تطويره مستقبلاً لا إضعافه نتيجة لغياب أي سياسة صحية حقيقية ومنطقية اتجاه المستشفيات الحكومية ودورها ومستقبلها".
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