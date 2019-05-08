بو صعب: بند تجزئة العسكريين سقط بالامس ولا لبس في الموضوع

أوضح وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​، في تصريح قبيل ​مجلس الوزراء​ في السراي الحكومي، ردًّا على اللغط الّذي حصل حول بند بدل التجهيزات العسكرية للمتقاعدين، أنّ "بند تجزئة العكسريين سقط في الأمس ولا لِبس في الموضوع، ويبدو أنّ الأمور اختلطت على وزير الإعلام ​جمال الجراح​".

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