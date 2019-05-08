المدير العام لأمن الدولة التقى مفتي بعلبك- الهرمل

استقبل المدير العام ل​أمن الدولة​ ​اللواء طوني صليبا​، مفتي بعلبك-الهرمل الشيخ ​خالد الصلح​ يرافقه المستشار الحاج ​محمد ياسين​ بحضور العميد عامر الميس. في زيارة أشاد فيها المفتي الصلح بعمل جهاز أمن الدولة وعلى رأسه اللواء صليبا، وجرى عرض للاوضاع العامة في ​البقاع​.

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