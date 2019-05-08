بدء جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي لاستكمال دراسة مشروع الموازنة

بدأت جلسة ​مجلس الوزراء​ في السراي الحكومي، برئاسة رئيس الوزراء ​سعد الحريري​، وهي مخصّصة لاستكمال دراسة مشروع ​قانون الموازنة​ العامة.

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