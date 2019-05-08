اخطبوط عملاق علق في شباك صيادي الاسماك في صور

علق اخطبوط (أنثى) عملاقة في شباك صيادي الاسماك في بحر صور عن طريق الخطأ.

وأكّد مدير متحف ​الحياة​ البحرية والبرية الدكتور ​جمال يونس​ ان "هذا النوع النادر يعيش على عمق 25 مترًا لغاية 1000 متر ولا يقترب عادة من الشواطئ، ولكن بسبب ​البيئة​ البحرية النظيفة التي يتمتع بها بحر صور كانت عامل جذب لنوع كهذا من انواع الاخطبوط".

وأشار إلى أن "الاخطبوط العملاقة من نوع "غولان" ويبلغ وزنها 6 كيلوغرامات وطولها 1,50 متر، وسيعرض في متحف الحياة البحرية والبرية في ​جعيتا​ بعد تحنيطه".