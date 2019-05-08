اخطبوط عملاق علق في شباك صيادي الاسماك في صور

علق اخطبوط (أنثى) عملاقة في شباك صيادي الاسماك في بحر صور عن طريق الخطأ.
وأكّد مدير متحف الحياة البحرية والبرية الدكتور جمال يونس ان "هذا النوع النادر يعيش على عمق 25 مترًا لغاية 1000 متر ولا يقترب عادة من الشواطئ، ولكن بسبب البيئة البحرية النظيفة التي يتمتع بها بحر صور كانت عامل جذب لنوع كهذا من انواع الاخطبوط".
وأشار إلى أن "الاخطبوط العملاقة من نوع "غولان" ويبلغ وزنها 6 كيلوغرامات وطولها 1,50 متر، وسيعرض في متحف الحياة البحرية والبرية في جعيتا بعد تحنيطه".
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