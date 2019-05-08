أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن وصول دفعة جديدة من المهجرين في مخيم الركبان إلى ممر جليغم في البادية السورية تمهيدا لنلقهم إلى قراهم وبلداتهم المحررة من المجموعات المسلحة.
وعادت عدة دفعات حتى الآن من السوريين المهجرين والمحتجزين في مخيم الركبان، حيث عادت خلال الأسابيع الماضية عشرات الأسر عبر ممر جليغم وتم نقلهم إلى مراكز إقامة مؤقتة مجهزة لاستقبالهم مؤقتا.
وفي 30 نيسان الماضي، أعلن كل من رئيس مقر التنسيق المشترك الروسي بشأن عودة اللاجئين، رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع، ميخائيل ميزينتسيف، ووزير الإدارة المحلية والبيئة السوري، حسين مخلوف، أن نقل اللاجئين من مخيم الركبان يجري بصورة بطيئة جدا، وأن الولايات المتحدة تسعى للإبقاء عليهم كدروع بشرية.
كانت هذه تفاصيل خبر سانا: وصول دفعة جديدة من المهجرين في مخيم الركبان إلى البادية السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.