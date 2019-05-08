الاستخبارات العسكرية العراقية تعلن عن تفكيك شبكة تابعة لـ"داعش"

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، في بيان، عن اختراق وتفكيك شبكة تابعة لتنظيم "داعش" تعمل شمالي البلاد.
ولفتت إلى أنخ "بعملية استباقية نوعية اتسمت بدقة المعلومة الاستخبارية والتخطيط السليم تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في خلية الاستخبارات العسكرية ومكافحة الإرهاب، وسرية الواجبات الخاصة من اختراق وتفكيك شبكة إرهابية تمارس نشاطها بين محافظتي صلاح الدين وكركوك من خلال تجهيز المجاميع الإرهابية بالأسلحة والعتاد".
وأوضحت أن "العملية شهدت اعتقال الرأس المدبر للشبكة، الذي ضبط بحوزته بنادق كلاشينكوف ومخازن عتاد وجهاز (اتصالات) موتورولا وعدد من أجهزة الموبايل وتجهيزات وعجلة (سيارة) بيك آب وعدد من لوحات تسجيل المركبات وهويات تعريفية مزورة تخص إحدى الجهات".
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