الرئيس المصري يصدر قرارا بالتنقيب عن البترول في خليج السويس

أصدر الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ قرارًا للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس. وجاء القرار بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ديا السويس جي إم بي إتش، للتنقيب في المنطقتين المذكورتين. ويذكر أن المنطقة المذكورة تقع بالقرب من ​قناة السويس​ في ​البحر الأحمر​ ب​المياه​ الإقليمية المصرية.

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