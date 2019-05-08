أكّد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه قال "في المراسم الرسمية لإحياء ذكرى 3150 مواطنًا إسرائيليًا قتلوا في العمليات الإرهابية الفلسطينية، إن جيش الدفاع عمل بحزم ضد التنظيمات الإرهابية بغزة"، مشيرًا إلى أن "المعركة لم تنته بعد".
ولفت نتانياهو، في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى "أننا نعمل بحكمة كي نضمن أمن إسرائيل"، موضحًا أن "هناك هاوية أخلاقية هائلة تفصل بيننا وبين القتلة السفلة".
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو: المعركة لم تنته بعد ونعمل بحكمة كي نضمن أمن إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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