نتانياهو: المعركة لم تنته بعد ونعمل بحكمة كي نضمن أمن إسرائيل

أكّد رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ أنه قال "في المراسم الرسمية لإحياء ذكرى 3150 مواطنًا ​إسرائيل​يًا قتلوا في العمليات الإرهابية الفلسطينية، إن جيش الدفاع عمل بحزم ضد التنظيمات الإرهابية بغزة"، مشيرًا إلى أن "المعركة لم تنته بعد".

ولفت نتانياهو، في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى "أننا نعمل بحكمة كي نضمن أمن إسرائيل"، موضحًا أن "هناك هاوية أخلاقية هائلة تفصل بيننا وبين القتلة السفلة".