النشرة: الجيش السوري سيطر على بلدة كفرنبودة في ريف حماه الغربي

أفاد مراسل "النشرة" في سوريا أن الجيش السوري سيطر على بلدة كفرنبودة الاستراتيجية في ريف حماه الغربي ويتمكن بذلك من وصل الريفين الشمالي والغربي لحماه وتثبيت نقاط جديدة له بالتزامن مع قصف مكثف على مواقع المسلحين في الهبيط .
وبالسيطرة على كفرنبودة تسمح له بثبيت نقاط ارتكاز لمتابعة العمليات باتجاه الهبيط شرقاً وقلعة المضيق غرباً وتحرير كامل ريف حماه الواقع تحت سيطرة المسلحين وعزله تماما عن ريف ادلب الجنوبي اي عن جبل الزاوية وقطع خطوط امداد المسلحين بين مناطق سيطرتهما في ارياف حماه وادلب.
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