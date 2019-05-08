النشرة: الجيش السوري سيطر على بلدة كفرنبودة في ريف حماه الغربي

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ أن ​الجيش السوري​ سيطر على بلدة كفرنبودة الاستراتيجية في ​ريف حماه​ الغربي ويتمكن بذلك من وصل الريفين الشمالي والغربي لحماه وتثبيت نقاط جديدة له بالتزامن مع قصف مكثف على مواقع المسلحين في الهبيط .

وبالسيطرة على كفرنبودة تسمح له بثبيت نقاط ارتكاز لمتابعة العمليات باتجاه الهبيط شرقاً وقلعة المضيق غرباً وتحرير كامل ريف حماه الواقع تحت سيطرة المسلحين وعزله تماما عن ​ريف ادلب​ الجنوبي اي عن جبل الزاوية وقطع خطوط امداد المسلحين بين مناطق سيطرتهما في ارياف حماه وادلب.