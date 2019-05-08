لافروف: انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي خرق لقرار مجلس الأمن

أعلن وزير ​الخارجية الروسية​ ​سيرغي لافروف​، ان ​روسيا​ ستفي بالتزاماتها حيال ​الاتفاق النووي​ ونطالب الشركاء الأوروبيين بالقيام بالمثل، مشيرا الى ان بعض الدول الاوروبية تحاول تقديم افكار لا علاقة بها بخطة العمل المشتركة حول الاتفاق النووي.

وأكّد لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف، في ​موسكو​ ان القرار الأميركي سيؤدي لتوترات في المنطقة، أما موسكو فتتمسك بقرارات ​مجلس الأمن​ وستنفذ التزاماتها، ولفت الى ان انسحاب ​واشنطن​ من الاتفاق النووي خرق لقرار مجلس الأمن.

وأشار لافروف من جهة أخرى الى ان تم التباحث مع ظريف حول قضايا عدة في سوريا وفنزويلا وليبيا وغيرها وتحدثنا بالتفاصيل عن جهود التسوية السورية، مؤكدا ان بلاده لها مصلحة في تقدم وتطوير علاقاتها مع ايران في كافة المجالات، وأضاف ان موسكو حريصة على تطوير التعاون الاقتصادي مع ايران بعيدا عن التصرفات الاميركية، كاشفا عن اتفاق على تسهيل تأشيرات الدخول بين روسيا وايران.