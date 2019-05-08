أكد وزير الدولة في وزارة الخارجية البريطانية مارك فيلد، في كلمة أمام البريطاني، أن "إعلان طهران اليوم عن التخلي عن بعض القيود المفروضة على برنامجها النووي، خطوة غير مرحب بها".
وأوضح فيلد "أننا لا نتحدث في هذه المرحلة عن إعادة فرض العقوبات، ولكن يجب أن نتذكر أنه تم رفعها مقابل القيود النووية"، مؤكداً أنه "إذا توقفت إيران عن تنفيذ التزاماتها في الاتفاق النووي، ستكون هناك بالطبع عواقب".
وكانت الإذاعة الإيرانية الرسمية قد أعلنت أن إيران أبلغت سفراء المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا بقرارها التوقف عن تنفيذ "بعض التزاماتها" بموجب الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير بريطاني: ستكون هناك عواقب على إيران إذا خرقت الاتفاق النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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