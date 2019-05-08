وزير بريطاني: ستكون هناك عواقب على إيران إذا خرقت الاتفاق النووي

أكد وزير الدولة في ​وزارة الخارجية البريطانية​ مارك فيلد، في كلمة أمام البريطاني، أن "إعلان ​طهران​ اليوم عن التخلي عن بعض القيود المفروضة على برنامجها النووي، خطوة غير مرحب بها".

وأوضح فيلد "أننا لا نتحدث في هذه المرحلة عن إعادة فرض العقوبات، ولكن يجب أن نتذكر أنه تم رفعها مقابل القيود النووية"، مؤكداً أنه "إذا توقفت ​إيران​ عن تنفيذ التزاماتها في ​الاتفاق النووي​، ستكون هناك بالطبع عواقب".

وكانت الإذاعة الإيرانية الرسمية قد أعلنت أن إيران أبلغت سفراء ​المملكة المتحدة​ و​فرنسا​ و​ألمانيا​ و​الصين​ و​روسيا​ بقرارها التوقف عن تنفيذ "بعض التزاماتها" بموجب الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015.